Галицкий Василий Адамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1858
Отец: Галицкий Адам Иванович
Мать: Галицкая София Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галицкая Диониза
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: (Галицкая) Павлина Васильевна
Мать ребёнка: Галицкая Диониза
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Галицкая Диониза
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: (Галицкая) Ева Васильевна
Мать ребёнка: Галицкая Диониза
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Галицкая Диониза
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Галицкая) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Галицкая Диониза
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: (Галицкая) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Галицкая Диониза
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Галицкая) Стефанида Васильевна
Мать ребёнка: Галицкая Диониза
Смерть
Неизвестно