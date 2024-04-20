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Галицкий Василий Адамович

Место рождения

Годыха, Житомирська область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Галицкий Адам Иванович

Мать: Галицкая София Адамовна

Годыха, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галицкая Диониза

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: (Галицкая) Павлина Васильевна

Мать ребёнка: Галицкая Диониза

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Галицкий Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Галицкая Диониза

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: (Галицкая) Ева Васильевна

Мать ребёнка: Галицкая Диониза

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Галицкий Адам Васильевич

Мать ребёнка: Галицкая Диониза

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Галицкая) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Галицкая Диониза

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: (Галицкая) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Галицкая Диониза

Годыха, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Галицкая) Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Галицкая Диониза

Смерть
Неизвестно

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