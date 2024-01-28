Груздев Михаил Савельевич
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Груздев Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груздева Анна Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
староста
Рождение ребёнка
1700
Сын: Груздев Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Дочь: (Груздева) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1710
Сын: Груздев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно