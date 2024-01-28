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Груздев Михаил Савельевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Груздев Савелий

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Анна Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
староста
Рождение ребёнка
1700

Сын: Груздев Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1703

Дочь: (Груздева) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
После 1710

Сын: Груздев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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