Федоров Ананий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Ананий Филиппович

Федоров Ананий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1902

Дата смерти

22.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902

Отец: Федоров Филипп Андреевич

Мать: Федорова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
07.04.1929

Сын: Федоров Василий Ананьевич

Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична

Рождение ребёнка
08.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична

Рождение ребёнка
1940

Сын: Федоров Александр Ананьевич

Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична

Россия
Рождение ребёнка
17.10.1946

Сын: Федоров Михаил Ананьевич

Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична

Смерть
22.06.1981
Похороны
Неизвестно
Едьма
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close