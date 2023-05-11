Федоров Ананий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1902
Дата смерти22.06.1981
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1902
Рождение ребёнка
07.04.1929
Сын: Федоров Василий Ананьевич
Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична
Рождение ребёнка
08.04.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична
Рождение ребёнка
1940
Сын: Федоров Александр Ананьевич
Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична
Россия
Рождение ребёнка
17.10.1946
Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорова Алесандра Ильична
Смерть
22.06.1981
Похороны
Неизвестно
Едьма