Игнатенко (Решетняк) Нина
Место рожденияРоссия Нальчик
Дата рождения28.11.1931
Дата смерти22.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1931
Отец: Решетняк Иосиф
Мать: Решетняк Шура
Россия Нальчик
Рождение ребёнка
18.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Дагестан
Рождение ребёнка
?.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Моздок
Рождение ребёнка
10.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
22.04.1984
Россия Моздок
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок