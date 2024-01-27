Игнатенко (Решетняк) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Решетняк) Нина

Место рождения

Россия Нальчик

Дата рождения

28.11.1931

Дата смерти

22.04.1984

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1931

Отец: Решетняк Иосиф

Мать: Решетняк Шура

Россия Нальчик
Рождение ребёнка
18.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Дагестан
Рождение ребёнка
?.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Моздок
Рождение ребёнка
10.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
22.04.1984
Россия Моздок
Похороны
Неизвестно
Россия Моздок
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