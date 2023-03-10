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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Коврижных Иван
Отец ребёнка: Коврижных Петр
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Коврижных Петр
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: Коврижных Петр
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Пораскева
Отец ребёнка: Коврижных Петр
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: Коврижных Петр
Рождение ребёнка
1727
Сын: Коврижных Трофим
Отец ребёнка: Коврижных Петр