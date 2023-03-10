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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Феврония

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Пораскева

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Феврония

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1727

Сын: Коврижных Трофим

Отец ребёнка: Коврижных Петр

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