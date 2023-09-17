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Байраиуков Юрий Махмудович
Байраиуков Юрий Махмудович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1959
Пол
Мужской
Отец
Байрамуков Махмуд
Мать
Петренко Раиса Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1959
Отец:
Байрамуков Махмуд
Мать:
Петренко Раиса Ивановна
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