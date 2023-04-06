Зубков Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Зубков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Зубкова Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Зубков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Трусова Татьяна Афиевна
Рождение ребёнка
16.07.1909
Сын: Зубков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Трусова Татьяна Афиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусова Татьяна Афиевна
Смерть
Неизвестно