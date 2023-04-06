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Зубков Михаил Павлович

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Место рождения

Каталовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Зубков Павел

Мать: не указана

Каталовское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зубкова Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Зубков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Трусова Татьяна Афиевна

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1909

Сын: Зубков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Трусова Татьяна Афиевна

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Татьяна Афиевна

Смерть
Неизвестно
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