Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Вилягжанин Иван Иванович
Вилягжанин Иван Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Мужской
Отец
Вилягжанин Иван Ипатьев
1763 г.р.
Мать
Вилягжанин (Коврижных) Ирина Прокопьевна
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Вилягжанин Иван Ипатьев
Мать:
Вилягжанин Ирина Прокопьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия