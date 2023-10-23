Тлиш Сэфэрхъан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тлиш Сэфэрхъан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1900

Дочь: Мэз Айщет Шаовна

Отец ребёнка: Мэз Шъао

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мэз Муслимат Шъаовна

Отец ребёнка: Мэз Шъао

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мэз Хьаджэт Шъаовна

Отец ребёнка: Мэз Шъао

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мэз Ибрагим Шъаович

Отец ребёнка: Мэз Шъао

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мэз Шъао

Смерть
Неизвестно
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