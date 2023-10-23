Тлиш Сэфэрхъан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1900
Дочь: Мэз Айщет Шаовна
Отец ребёнка: Мэз Шъао
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мэз Муслимат Шъаовна
Отец ребёнка: Мэз Шъао
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мэз Хьаджэт Шъаовна
Отец ребёнка: Мэз Шъао
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мэз Ибрагим Шъаович
Отец ребёнка: Мэз Шъао
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мэз Шъао
Смерть
Неизвестно