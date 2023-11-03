Кожин Иван Панфилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожин Иван Панфилов

Кожин Иван Панфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

17.05.1784

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Жмурина Марфа Иванова

Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Кожин Федор Иванов

Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
Около 02.05.1768

Дочь: Бутакова Федосья Иванова

Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
05.08.1774

Дочь: Ефимья Иванова

Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Анастасия Иванова

Смерть
17.05.1784
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
55 лет, чахоткой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close