Кожин Иван Панфилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти17.05.1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Жмурина Марфа Иванова
Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Кожин Федор Иванов
Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Около 02.05.1768
Дочь: Бутакова Федосья Иванова
Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
05.08.1774
Дочь: Ефимья Иванова
Мать ребёнка: Кожина Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожина Анастасия Иванова
Смерть
17.05.1784
55 лет, чахоткой