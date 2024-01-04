Шушканова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шушканов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Шушканов Никифор Маркович
Шушканы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шушканов Терентий Никифорович
Отец ребёнка: Шушканов Никифор Маркович
Смерть
Неизвестно