Шушканова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушканова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шушканов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Шушканов Никифор Маркович

Шушканы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шушканов Терентий Никифорович

Отец ребёнка: Шушканов Никифор Маркович

Смерть
Неизвестно
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