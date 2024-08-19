(Pasternack) Valentina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Pasternack Konstantin Petrovits
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Österlund ?
Отец ребёнка: Österlund Hans Enoch
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Österlund Hans Enoch
Смерть
Неизвестно