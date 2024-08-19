(Pasternack) Valentina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Pasternack) Valentina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Pasternack Konstantin Petrovits

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Österlund ?

Отец ребёнка: Österlund Hans Enoch

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Österlund Hans Enoch

Смерть
Неизвестно

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