Овласюк Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1990
Рождение ребёнка
17.09.2013
Дочь: Овласюк Мария Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.2017
Дочь: Овласюк Анна Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности