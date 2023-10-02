Овласюк Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овласюк Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1990

Отец: Овласюк Сергей Леонтьевич

Мать: Вятченкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.2013

Дочь: Овласюк Мария Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.2017

Дочь: Овласюк Анна Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

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