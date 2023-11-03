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(Черепанова) Анна Осипова
(Черепанова) Анна Осипова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.1784
Дата смерти
20.01.1785
Пол
Женский
Отец
Черепанов Осип
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1784
Отец:
Черепанов Осип
Мать: не указана
Смерть
20.01.1785
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