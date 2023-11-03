(Черепанова) Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Анна Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1784

Дата смерти

20.01.1785

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1784

Отец: Черепанов Осип

Мать: не указана

Смерть
20.01.1785
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