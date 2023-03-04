Шепотина (Зубарева) Агропена Лукяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепотина (Зубарева) Агропена Лукяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Зубарев Лука Степанович

Мать: не указана

Смерть
После 1769
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