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Шепотина (Зубарева) Агропена Лукяновна
Шепотина (Зубарева) Агропена Лукяновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1720
Дата смерти
После 1769
Пол
Женский
Отец
Зубарев Лука Степанович
1692 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец:
Зубарев Лука Степанович
Мать: не указана
Смерть
После 1769
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