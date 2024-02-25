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(Антипова) Феодосия Флоровна

Место рождения

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.05.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1910 ст.

Отец: Антипов Флор Трифонов

Мать: Антипов (Карина) Мария Михайлов

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 515. лл432об-433 крещена 29 мая 1910 счет родившихся женского пола: №41 родители:Деревни Новой Сосны солдат Флор Трифонов Антонов и законная жена Мария Михайлова, оба правосл... Показать все
Крещение
29.05.1910 ст.
Старые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38. Д. 515. лл432об-433 восприемники: деревни Новой Сосны крестьянин Владимир Васильев и крестьянская девица Мария Владимирова
Смерть
Неизвестно

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