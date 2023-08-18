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Калинин Василий Ларионов

Место рождения

дер. Тарабунинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.07.1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1714 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1751 ст.

Отец: Калинин Ларион Иванов

Мать: Калинина Анна Фефилова

дер. Тарабунинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Тарабунинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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