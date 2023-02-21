Мухаметзянов Гаделзан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянов Гаделзан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мухаметзянов Шариф Гаделзанович

Мать ребёнка: Мухаметзянова Майжан Гараевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1937

Сын: Мухаметзянов Мирза Гаделзанович

Мать ребёнка: Мухаметзянова Майжан Гараевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметзянова Майжан Гараевна

Смерть
Неизвестно
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