Мухаметзянов Гаделзан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мухаметзянов Шариф Гаделзанович
Мать ребёнка: Мухаметзянова Майжан Гараевна
Рождение ребёнка
08.01.1937
Сын: Мухаметзянов Мирза Гаделзанович
Мать ребёнка: Мухаметзянова Майжан Гараевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно