Бубнова Агриппина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова Агриппина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Ивановский Фёдор Кондратович

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1870

Муж: Бубнов Игнатий Давидович

Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.

Дочь: Дурягина Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Бубнов Игнатий Давидович

Куфтино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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