Бубнова Агриппина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Ивановский Фёдор Кондратович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1870
Рождение ребёнка
26.08.1883 ст.
Дочь: Дурягина Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Бубнов Игнатий Давидович
Куфтино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно