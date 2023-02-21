Захарова Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Ксения Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Захаров Маней Тарасович

Отец ребёнка: Захаров Тарас Филипович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Захаров Пётр Тарасович

Отец ребёнка: Захаров Тарас Филипович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Захаров Стефан Тарасович

Отец ребёнка: Захаров Тарас Филипович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1788
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