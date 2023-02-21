Захарова Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Захаров Тарас Филипович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Захаров Тарас Филипович
Рождение ребёнка
1733
Отец ребёнка: Захаров Тарас Филипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788