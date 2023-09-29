Московкина Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Елизавета Севастьяновна
Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Московкин Ефим Севастьянов
Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Московкин Степан Севастьянович
Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Сын: Московкин Афанасий Севастьянович
Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Ольга Севастьяновна
Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1861 ст.
Дочь: Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно