Московкина Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московкина Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Елизавета Севастьяновна

Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович

Русская Матренка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Московкин Ефим Севастьянов

Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович

Русская Матренка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Московкин Степан Севастьянович

Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович

Русская Матренка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Сын: Московкин Афанасий Севастьянович

Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович

Русская Матренка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Ольга Севастьяновна

Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1861 ст.

Дочь: Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Московкин Севастьян Петрович

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Московкин Севастьян Петрович

Смерть
Неизвестно
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