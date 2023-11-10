Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Киселев Корней Яковлевич
Мать: Киселева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Киселев Яков Иович (Иевлевич)
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивлиева
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Ефим Ивлиев
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухарина Марфа Ивлиева
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Федор Ивлиев
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивлиева
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Иван Ивлиев
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ивлиева
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Нефедовна
Смерть
Неизвестно