Киселев Иов (Ивлий) Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Иов (Ивлий) Корнилович

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Киселев Корней Яковлевич

Мать: Киселева Анна Тимофеевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Епенсий Ивлиев

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивлиева

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Ефим Ивлиев

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухарина Марфа Ивлиева

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Федор Ивлиев

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивлиева

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иван Ивлиев

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ивлиева

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Егор Ивлиевич

Мать ребёнка: Марья Нефедовна

Смерть
Неизвестно
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