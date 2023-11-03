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Выходцев Николай Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Федор Екимов

Мать: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Около ?.09.1870

Дочь: Васса Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
01.09.1871

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1872

Дочь: Параскева Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
14.01.1874

Сын: Выходцев Павел Николаев

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
16.07.1876

Сын: Выходцев Иван Николаев

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1877

Сын: Выходцев Василий Александра Николаев

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1879

Дочь: Дарья Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1880

Сын: Выходцев Григорий Николаев

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1881

Дочь: Феоктиста Николаева

Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Гликерья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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