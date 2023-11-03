Выходцев Николай Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выходцев Федор Екимов
Рождение ребёнка
Около ?.09.1870
Дочь: Васса Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.1871
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1872
Дочь: Параскева Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
14.01.1874
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
16.07.1876
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1877
Сын: Выходцев Василий Александра Николаев
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1879
Дочь: Дарья Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
28.01.1880
Сын: Выходцев Григорий Николаев
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1881
Дочь: Феоктиста Николаева
Мать ребёнка: Выходцева Гликерья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно