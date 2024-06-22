Пузанкова Пелагея Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанкова Пелагея Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова (Пузанкова) Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Пузанков Григорий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанков Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Мокеичева (Пузанкова) Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Пузанков Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Пузанков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пузанков Григорий Яковлев

Смерть
Неизвестно

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