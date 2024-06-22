Пузанкова Пелагея Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова (Пузанкова) Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Пузанков Григорий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Мокеичева (Пузанкова) Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Пузанков Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Пузанков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пузанков Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно