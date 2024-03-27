(Гибадуллина) Бибирауза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гибадуллина) Бибирауза

(Гибадуллина) Бибирауза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайсин Гибадулла

Мать: (Закирова) Хайрижиган

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.