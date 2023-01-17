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Караваева Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Караваев Герасим Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Наталья Герасимовна

Отец ребёнка: Караваев Герасим Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Караваев Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Караваев Герасим Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Караваев Владимир Герасимович

Отец ребёнка: Караваев Герасим Сидорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Герасим Сидорович

Смерть
Неизвестно
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