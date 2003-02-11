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Тимохина Анастасия Андреевна
Тимохина Анастасия Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.2003
Пол
Женский
Отец
Тимохин Андрей Витальевич
1972 г.р.
Мать
Соколова Оксана Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2003
Отец:
Тимохин Андрей Витальевич
Мать:
Соколова Оксана Александровна
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