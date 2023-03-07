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Бухарцова Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бухарцов Анфим (Афиноген) Терентьев

Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бухарцов Иван Терентьев

Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Семенова Агафья Терентьева

Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Пелагея Терентьева

Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Бухарцов Ефим Терентьев

Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Бухарцов Яков Терентьев

Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Терентий (Спиридонов)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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