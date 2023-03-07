Бухарцова Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Бухарцов Анфим (Афиноген) Терентьев
Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Семенова Агафья Терентьева
Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Пелагея Терентьева
Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Бухарцов Терентий (Спиридонов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795