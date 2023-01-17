Грязнов Василий Дементьевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1798 ст.
Отец: Громов Дементий Савельевич
Мать: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
26.12.1825 ст.
Сын: Дементьев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1828 ст.
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1840 ст.
Сын: Дементьев Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно