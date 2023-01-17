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Грязнов Василий Дементьевич

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Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

05.04.1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1798 ст.

Отец: Громов Дементий Савельевич

Мать: Авдотья Никитична

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1825 ст.

Сын: Дементьев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1828 ст.

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1840 ст.

Сын: Дементьев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Васильевна

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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