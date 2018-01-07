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Локерев Владимир Георгиевич

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Место рождения

Кызыл Аскер р-н Киргиз ССР

Дата рождения

25.06.1939

Дата смерти

07.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1939

Отец: Локерев Георгий Михайлович

Мать: Локерева Александра Степановна

Кызыл Аскер р-н Киргиз ССР
Бракосочетание
1964

Жена: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
23.02.1966

Сын: Локерев Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
22.10.1967

Сын: Локерев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
26.09.1971

Дочь: Баранова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
07.11.1987

Дочь: Воржева Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Смерть
07.01.2018
Липецк Россия
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