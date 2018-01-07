Локерев Владимир Георгиевич
Место рожденияКызыл Аскер р-н Киргиз ССР
Дата рождения25.06.1939
Дата смерти07.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1939
Кызыл Аскер р-н Киргиз ССР
Бракосочетание
1964
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
23.02.1966
Сын: Локерев Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Локерева Лидия Николаевна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
22.10.1967
Сын: Локерев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Локерева Лидия Николаевна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
26.09.1971
Дочь: Баранова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Локерева Лидия Николаевна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
07.11.1987
Дочь: Воржева Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Локерева Лидия Николаевна
Ташкент УзССР
Смерть
07.01.2018
Липецк Россия