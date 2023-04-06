РАЗУВАЕВ Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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РАЗУВАЕВ Александр

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Место рождения

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

Дата рождения

24.07.1975

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1975

Отец: Разуваев Лев

Мать: Разуваева Надежда

Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Бракосочетание
02.09.2005

Жена: Разуваева Ольга Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разуваева Ольга Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разуваева Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
30.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разуваева Ольга Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разуваева Ольга Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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