Бочкарева (Хватова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения19.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1977
Отец: Хватов Александр
Мать: Хватова Нина Степановна
Рождение ребёнка
08.01.2003
Сын: Бочкарев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бочкарев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
23.04.2010
Сын: Бочкарев Владислав Александрович
Отец ребёнка: Бочкарев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
26.07.2015
Дочь: Бочкарева Ева Александровна
Отец ребёнка: Бочкарев Александр Сергеевич