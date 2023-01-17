Бочкарева (Хватова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева (Хватова) Елена Александровна

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

19.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1977

Отец: Хватов Александр

Мать: Хватова Нина Степановна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.2003

Сын: Бочкарев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бочкарев Александр Сергеевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.04.2010

Сын: Бочкарев Владислав Александрович

Отец ребёнка: Бочкарев Александр Сергеевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.2015

Дочь: Бочкарева Ева Александровна

Отец ребёнка: Бочкарев Александр Сергеевич

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