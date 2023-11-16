Бочагов Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочагов Пётр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: Бочагов Фёдор

Мать: Бочагова Паша

Рождение ребёнка
1948

Сын: Бочагов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Бочагова Надежда

Рождение ребёнка
01.10.1949

Сын: Бочагов Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Бочагова Надежда

Рождение ребёнка
27.09.1952

Дочь: Бочагова Лариса Петровна

Мать ребёнка: Бочагова Надежда

Рождение ребёнка
08.01.1960

Дочь: Бочагова Таиссия Петровна

Мать ребёнка: Бочагова Надежда

Смерть
Неизвестно
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