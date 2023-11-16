Бочагов Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Отец: Бочагов Фёдор
Мать: Бочагова Паша
Рождение ребёнка
1948
Сын: Бочагов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Бочагова Надежда
Рождение ребёнка
01.10.1949
Сын: Бочагов Вячеслав Петрович
Мать ребёнка: Бочагова Надежда
Рождение ребёнка
27.09.1952
Дочь: Бочагова Лариса Петровна
Мать ребёнка: Бочагова Надежда
Рождение ребёнка
08.01.1960
Дочь: Бочагова Таиссия Петровна
Мать ребёнка: Бочагова Надежда
Смерть
Неизвестно