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Шувалов Тимофей Васильевич

Место рождения

Быково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.02.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Быково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.

Сын: Шувалов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна

Быково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.

Дочь: Шувалова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна

Быково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.

Сын: Шувалов Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.

Дочь: Шувалова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна

Быково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.

Сын: Шувалов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна

Быково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шувалов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна

Быково, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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