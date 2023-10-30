Шувалов Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.02.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1904 ст.
Сын: Шувалов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.
Дочь: Шувалова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
03.07.1911 ст.
Дочь: Шувалова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шувалов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Шувалова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно