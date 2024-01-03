Бондарева Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
1740
Сын: Бондарев Илья Иванов
Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Бондарева) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Бондарева) Ирина Иванова Младшая
Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванов
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванов
Смерть
1747