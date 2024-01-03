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Бондарева Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1747

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Иванов

Рождение ребёнка
1740

Сын: Бондарев Илья Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванов

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Бондарева) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Бондарева) Ирина Иванова Младшая

Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванов

Рождение ребёнка
1745

Сын: Бондарев Макей Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Иванов

Смерть
1747

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