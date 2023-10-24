Петров Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Константин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1946

Сын: Петров Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Петрова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Петрова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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