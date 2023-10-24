Петров Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1946
Сын: Петров Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Петрова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Петрова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно