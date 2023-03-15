Филякова Дарья Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филякова Дарья Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1898

Дочь: Ксения Антонова

Отец ребёнка: Филяков Антон Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.05.1901

Сын: Филяков Иоанн Антонов

Отец ребёнка: Филяков Антон Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.11.1912

Дочь: Екатерина Антонова

Отец ребёнка: Филяков Антон Михайлов

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филяков Антон Михайлов

Смерть
Неизвестно
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