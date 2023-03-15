Филякова Дарья Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1898
Дочь: Ксения Антонова
Отец ребёнка: Филяков Антон Михайлов
Рождение ребёнка
27.05.1901
Отец ребёнка: Филяков Антон Михайлов
Рождение ребёнка
17.11.1912
Дочь: Екатерина Антонова
Отец ребёнка: Филяков Антон Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно