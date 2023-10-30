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Ивашкин Федор Степанович

Место рождения

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Козлов Стефан Прокопьевич

Мать: Агафрена Андреевна

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.03.1871 ст.

Жена: Ивашкина Анна Логиновна

Рождение ребёнка
24.08.1875 ст.

Сын: Ивашкин Петр Федорович

Мать ребёнка: Ивашкина Анна Логиновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ивашкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Ивашкина Анна Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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