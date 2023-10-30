Ивашкин Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Козлов Стефан Прокопьевич
Мать: Агафрена Андреевна
Бракосочетание
25.03.1871 ст.
Жена: Ивашкина Анна Логиновна
Рождение ребёнка
24.08.1875 ст.
Мать ребёнка: Ивашкина Анна Логиновна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ивашкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Ивашкина Анна Логиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно