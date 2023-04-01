Черкавская (Куликова) Елена Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: Куликова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкавский Олег Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Света Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана Владимировна
Отец ребёнка: не указан