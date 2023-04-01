Черкавская (Куликова) Елена Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкавская (Куликова) Елена Всеволодовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Куликова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкавский Олег Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Света Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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