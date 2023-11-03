Рекин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смерти13.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: Рекин Иван Николаев
Мать: Рекина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Римма
Военная служба
Неизвестно
Год рождения: 1916 Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл., г. Кокчетав Член ВКП(б) с 1939 г. Младший лейтенант Воинская специальность: летчик-истребитель Годы службы: 1937-1948 Дата смерти: 1... Показать все
Смерть
13.10.1981