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Рекин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

13.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: Рекин Иван Николаев

Мать: Рекина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римма

Военная служба
Неизвестно
Год рождения: 1916 Место рождения: Казахская ССР, Акмолинская обл., г. Кокчетав Член ВКП(б) с 1939 г. Младший лейтенант Воинская специальность: летчик-истребитель Годы службы: 1937-1948 Дата смерти: 1... Показать все
Смерть
13.10.1981
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