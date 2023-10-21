Чернова Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1838
Дочь: Чернова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чернов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1838
Отец ребёнка: Чернов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно