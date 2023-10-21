Чернова Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова Гликерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1838

Дочь: Чернова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чернов Василий Андреевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1838

Сын: Чернов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Чернов Василий Андреевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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