Гайнанов Ренат Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнанов Ренат Робертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1991

Отец: Гайнанов Роберт Насертдинович

Мать: не указана

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