Псарёв Федор Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Псарёв Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1900
Мать ребёнка: Псарёва Степанида
Рождение ребёнка
12.07.1908
Дочь: Псарёва Мария Федоровна
Мать ребёнка: Псарёва Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Псарёва Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Псарёва Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна
Мать ребёнка: Псарёва Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Псарёва Степанида
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Около 1941
Похороны
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область