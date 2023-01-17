Псарёв Федор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПсарёв Федор Данилович

Псарёв Федор Данилович

avatar

Место рождения

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псарёв Данил

Мать: не указана

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
15.08.1900

Сын: Псарёв Сергей Федорович

Мать ребёнка: Псарёва Степанида

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1908

Дочь: Псарёва Мария Федоровна

Мать ребёнка: Псарёва Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Петр Федорович

Мать ребёнка: Псарёва Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псарёва Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна

Мать ребёнка: Псарёва Степанида

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Псарёва Степанида

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Около 1941
Похороны
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close