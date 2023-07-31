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Nickel Martin
Nickel Martin
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1820
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Nickel Adam
1790 г.р.
Мать
(Huff) Anna Rosine
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1820
Отец:
Nickel Adam
Мать:
Anna Rosine
Смерть
1848
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