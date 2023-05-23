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Троицкий Лаврентий Михайлович

Место рождения

Кондринка

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Троицкий Михаил Иванович

Мать: Троицкая Наталья Семеновна

Кондринка
Рождение ребёнка
1882

Сын: Троицкий Сын Лаврентьевич

Мать ребёнка: Троицкая Жена

Кондринка
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Наталья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Троицкая Жена

Кондринка
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Троицкая Жена

Кондринка
Рождение ребёнка
14.06.1897

Сын: Троицкий Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Троицкая Жена

Кондринка
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Троицкая Жена

Кондринка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Жена

Место жительства
Неизвестно
Кондринка
Смерть
Неизвестно
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