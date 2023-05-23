Троицкий Лаврентий Михайлович
Место рожденияКондринка
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Кондринка
Рождение ребёнка
1882
Сын: Троицкий Сын Лаврентьевич
Мать ребёнка: Троицкая Жена
Кондринка
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Наталья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Троицкая Жена
Кондринка
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Троицкая Жена
Кондринка
Рождение ребёнка
14.06.1897
Сын: Троицкий Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Троицкая Жена
Кондринка
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Троицкая Жена
Кондринка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троицкая Жена
Место жительства
Неизвестно
Кондринка
Смерть
Неизвестно