Кузнецова (Суслова) Гликерья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
23.10.1874
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Поселка Токушинского, девица казачья дочь
Рождение ребёнка
18.02.1877
Сын: Кузнецов Лев Федоров
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
09.10.1878
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
брат отцу Василий, дев. Феодосия Павлова Кузнецова
Рождение ребёнка
15.02.1883
Дочь: Агафья Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
05.02.1884
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
10.06.1886
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Созонова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
12.08.1887
Дочь: Ульяна Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
28.02.1889
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
25.01.1891
Сын: Кузнецов Григорий Федоров
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
02.02.1892
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Рождение ребёнка
21.05.1893
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
за 893 г в архиве нет данных об умерших
Рождение ребёнка
29.10.1894
Дочь: Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлов
Смерть
Неизвестно