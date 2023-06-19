Ильина (Ильина) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Ильина) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Россия, Ярославская область, г. Рыбинск

Дата рождения

28.11.1982

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1982

Отец: Ильин Сергей Евгеньевич

Мать: Ильина Татьяна Михайловна

Россия, Ярославская область, г. Рыбинск
Бракосочетание
03.?.2008

Муж: Кумар Рави Кеш

Г. Ярославль
Рождение ребёнка
30.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кумар Рави Кеш

Россия, Ярославская область, г. Рыбинск
Рождение ребёнка
22.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кумар Рави Кеш

Россия, Ярославская область, г. Рыбинск
Работа или профессия
Неизвестно
г. Рыбинск
Стоматолог
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