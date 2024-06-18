(Глазова) Роза Израилевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения1895
Дата смерти26.12.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
3 ADR1 Москва
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Соколова (Глазова) Тема Перецевна
Отец ребёнка: Глазов Перец Лазаревич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Глазов Шая Перецович
Отец ребёнка: Глазов Перец Лазаревич
Рождение ребёнка
27.01.1930
Дочь: Слуцкая (Глазова) Циля Перецевна
Отец ребёнка: Глазов Перец Лазаревич
Москва
Смерть
26.12.1939
Москва. Востряково