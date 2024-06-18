(Глазова) Роза Израилевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Глазова) Роза Израилевна

Место рождения

Украина

Дата рождения

1895

Дата смерти

26.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазов Перец Лазаревич

Место жительства
Неизвестно
3 ADR1 Москва
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Соколова (Глазова) Тема Перецевна

Отец ребёнка: Глазов Перец Лазаревич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Глазов Шая Перецович

Отец ребёнка: Глазов Перец Лазаревич

Рождение ребёнка
27.01.1930

Дочь: Слуцкая (Глазова) Циля Перецевна

Отец ребёнка: Глазов Перец Лазаревич

Москва
Смерть
26.12.1939
Москва. Востряково

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