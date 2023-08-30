Желнин Тихон Ефремов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти12.03.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Желнин Ефрем Прокопьев
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1872
Жена: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
03.10.1874
Дочь: Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
23.04.1877
Сын: Желнин Николай
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
22.09.1878
Сын: Желнин Никандр
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
01.10.1879
Дочь: Устинья Тихоновна
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
12.09.1882
Дочь: Р**ра Тихоновна
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
01.12.1885
Дочь: Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
23.06.1888
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
30.08.1891
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Рождение ребёнка
01.02.1893
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Наталья Силантьева
Смерть
12.03.1909