Желнин Тихон Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Тихон Ефремов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

12.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Желнин Ефрем Прокопьев

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1872

Жена: Наталья Силантьева

Рождение ребёнка
03.10.1874

Дочь: Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1877

Сын: Желнин Николай

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Рождение ребёнка
22.09.1878

Сын: Желнин Никандр

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Рождение ребёнка
01.10.1879

Дочь: Устинья Тихоновна

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Рождение ребёнка
12.09.1882

Дочь: Р**ра Тихоновна

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Рождение ребёнка
01.12.1885

Дочь: Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1888

Сын: Желнин Тихон Тихонович

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1891

Сын: Желнин иван тихонович

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Наталья Силантьева

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.03.1909
Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
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