Уткина Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уткина Надежда Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алдушин Илья Иванович

Мать: Алдушина Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1971

Сын: Уткин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Уткин Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Уткин Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Уткин Владимир Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уткин Владимир Антонович

Смерть
Неизвестно
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