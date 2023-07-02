Уткина Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алдушин Илья Иванович
Мать: Алдушина Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.03.1971
Сын: Уткин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Уткин Владимир Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Уткин Владимир Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Уткин Владимир Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно